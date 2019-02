هل يعود هيغواين للدوري الإيطالي بعد نهاية إعارته إلى تشيلسي؟

استبعد غونزالو هيغواين، المنضم حديثًا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة من يوفنتوس، عودته مجددًا للعب في إيطاليا.

ولعب هيغواين لأندية نابولي ويوفنتوس، وانتقل إلى ميلان معارًا من البيانكونيري، قبل أن يرحل بعد 6 أشهر فقط إلى البلوز.

وقال هيغواين في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”أنا سعيد للغاية لكوني في تشيلسي.. إنه نادٍ رائع ويملك ملعبًا مميزًا، إنها تجربة ممتازة في كرة القدم، وأتمنى مع الوقت أن يحقق هذا الفريق النتائج التي يستحقها“.

???? – "I'm hopeful I will get back to that level we had before, this is the idea."

Gonzalo Higuain insists Maurizio Sarri will get the best out of him at @ChelseaFC – just as he did at Napoli. ????⚽

Watch Chelsea take on @ManCity live on Sky Sports PL from 3.30pm! ⚽????

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 10, 2019