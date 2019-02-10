هل يعود هيغواين للدوري الإيطالي بعد نهاية إعارته إلى تشيلسي؟

هل يعود هيغواين للدوري الإيطالي بعد نهاية إعارته إلى تشيلسي؟

المصدر: فريق التحرير

استبعد غونزالو هيغواين، المنضم حديثًا إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة من يوفنتوس، عودته مجددًا للعب في إيطاليا.

ولعب هيغواين لأندية نابولي ويوفنتوس، وانتقل إلى ميلان معارًا من البيانكونيري، قبل أن يرحل بعد 6 أشهر فقط إلى البلوز.

وقال هيغواين في تصريحات أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“: ”أنا سعيد للغاية لكوني في تشيلسي.. إنه نادٍ رائع ويملك ملعبًا مميزًا، إنها تجربة ممتازة في كرة القدم، وأتمنى مع الوقت أن يحقق هذا الفريق النتائج التي يستحقها“.

وعن مدربه في تشيلسي، ماوريتسو ساري، أشار: ”إنه المدرب الذي أخرج أفضل ما لدي (في نابولي)، أعرفه جيدًا ويعرفني أيضًا جيدًا.. أتمنى أن نعود للمستوى الذي كنا عليه من قبل“.

وأتم: ”أعتقد أن مسيرتي في إيطاليا بعد 6 سنوات قد اكتملت، بعد نابولي، ذهبت إلى يوفنتوس وفزت بلقب الدوري مرتين، بجانب وصولي لنهائي دوري أبطال أوروبا. وفي ميلان، كانت هناك بعض الأشهر الصعبة بالنسبة لي، لكني لا أشعر بأن مستواي انخفض بسبب الروسونيري“.

يذكر أن هيغواين، يرتبط بعقد مع يوفنتوس، حتى صيف 2021، وذكرت تقارير صحفية أن هناك اتفاقًا بين البيانكونيري، وتشيلسي، على إمكانية تمديد إعارة اللاعب لمدة عام إضافي، قبل التعاقد معه بشكل دائم.

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