كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء الأحد، إلى ملعب ”الاتحاد“ لمتابعة مواجهة مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدور صدام تكتيكي منتظر بين الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ”الاتحاد“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 62 نقطة، ويبحث عن استعادة الصدارة من أنياب ليفربول الذي يتصدر بفارق 3 نقاط ، وفاز السيتي في 20 مواجهة وتعادل مرتين وخسر 4 لقاءات وسجل 68 هدفًا واستقبل 20 هدفًا.. ويبقى الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف الفريق برصيد 14 هدفًا.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة من خلال 15 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم، وسجل البلوز 45 هدفًا واستقبل 23 هدفًا. ويعد البلجيكي إدين هازارد هداف الفريق برصيد 12 هدفًا.

وفاز تشيلسي بثنائية من دون رد في لقاء الدور الأول على حساب مانشستر سيتي في شهر ديسمبر الماضي.

غوارديولا ضد ساري

يعد صراع غوارديولا وساري بمثابة مواجهة قوية بين اثنين من المدربين المشهورين بالفلسفة الهجومية.

وواجه غوارديولا نظيره ساري 4 مرات، فاز في 3 مواجهات وخسر آخر لقاء بين الفريقين، بينما لعب غوارديولا ضد تشيلسي 11 مرة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلها وتعادلا 3 مرات، بينما لعب ساري ضد السيتي 4 مرات، خسر 3 منها وفاز في لقاء وحيد.

مانشستر سيتي

يحشد مانشستر سيتي القوة الضاربة لعبور عقبة تشيلسي في غياب فينسنت كومباني وأيضًا الظهير الأيسر بنيامين ميندي والحارس كلاوديو برافو.

ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس إديرسون مع الرباعي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي وكايل ووكر وإيمريك لابورت في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط فرناندينهو وبجواره كيفين دي بروين ودافيد سيلفا مع ثلاثي الهجوم رحيم سترلينغ وليروي ساني وسيرجيو أغويرو.

ساري وصحوة البلوز

يتطلع ساري لتحقيق الصحوة مع البلوز من أجل عبور عقبة السيتي وإسقاطه في عقر داره أو التعادل على أصعب تقدير.

ويعتمد ساري على القوة الهجومية بوجود جونزالو هيغواين وويليان وإدين هازارد، مع ثلاثي الوسط جورجينهو ونغولو كانتي وماتيو كوفاسيتش، بينما يقود الدفاع أنتونيو رودريجير ودافيد لويز وسيزار أزابيلكويتا وماركوس ألونسو مع الحارس كيبا.

وأكد أيمن يونس، مهاجم منتخب مصر الأسبق، لـ ”إرم نيوز“ أن ساري من المدربين المميزين الذين يجيدون الأداء الهجومي والضغط، في مواجهة فلسفة جوارديولا القائمة على الاستحواذ والسيطرة.

وأضاف: ”غوارديولا لديه قوة هجومية ضاربة بوجود أغويرو وأيضًا الجناحين ساني وسترلينغ، مع سيطرة خط الوسط بتمريرات الثنائي كيفين دي بروين ودافيد سيلفا، وأيضًا تشيلسي يملك خط وسط قويًا بوجود كانتي وجورجينهو وكوفاسيتش“.