القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم، مساء اليوم الأحد، ناديا مانشستر سيتي وتشيلسي في قمّة مباريات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة نارية.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ65 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وتعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم بروفة للمباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين بملعب “ويمبلي” يوم الـ24 من فبراير الجاري في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الاحتفاظ بالصدارة، كذلك الثأر من الهزيمة التي تعرَّض لها في مباراة الدور الأول التي جمعتهما بملعب “ستامفورد بريدج” بهدفين دون مقابل، في حين يتطلع تشليسي لتأمين موقعه في المربع الذهبي المؤهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بحصد النقاط الثلاث.

واستعاد تشيلسي توازنه في مسابقة الدوري الإنجليزي بفوزه في الجولة الماضية على هيدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، بعدما تلقى هزيمتين قاسيتين أمام آرسنال وبورنموث بنتيجة – 2 ، 0 – 4 على الترتيب.

ويعقد تشيلسي آماله على البلجيكي إدين هازارد وغونزالو هيغواين من أجل تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وسيحظى الفريق اللندني بمؤازرة ليفربول في مباراة اليوم، لا سيما وأن خسارة مانشستر سيتي ستعزز من آمال ليفربول ورفاقه في حصد لقب “البريميرليغ” هذا الموسم للمرة الأولى منذ 29 عامًا.

في حين سيحظى مانشستر سيتي بمؤازرة مانشستر يونايتد وجماهيره رغم العداء التاريخي الذي يجمع بين الناديين، لا سيما وأن فوز الفريق السماوي في مباراة اليوم سيعزز من آمال “الشياطين الحمر” في التواجد بالمربع الذهبي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعلق حفيظ دراجي.