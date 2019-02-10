موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد”، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة خلف ليفربول المتصدر بـ65 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

وشهدت مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في مرحلة الذهاب على ملعب ستامفورد بريدج خسارة فريق الإسباني بيب غوارديولا بهدفين دون رد، ويحاول المستضيف اليوم الثأر لهزيمته في مباراة الدور الأول أمام تشيلسي، ومواصلة الضغط على ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حال تحقيقه الفوز على البلوز.

وحقق “السيتيزن” فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليغ أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، مساء الأربعاء الماضي، على ملعب “غوديسون بارك”، في مباراة مقدمة من الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

فيما كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجَعَتْ نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق هيدرسفيلد وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الخامس في ترتيب البريميرليغ برصيد 50 نقطة وبفارق 12 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر مثلها.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعلق حفيظ دراجي.