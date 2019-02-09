ساوثهامبتون يعتقل مشجعينِ سخرا من وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا (فيديو)

يعتزم نادي ساوثهامبتون حظر بعض الجماهير التي صدرت عنها إشارات مسيئة خلال مباراة الفريق أمام كارديف سيتي في أول مباراة يخوضها الفريق الويلزي عقب تأكد وفاة إيميليانو سالا، لاعب كارديف الراحل.

وانضم سالا لصفوف كارديف سيتي في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني الماضي من نانت الفرنسي قبل أن تختفي الطائرة التي كانت تقله فوق البحر في 21 من الشهر ذاته.

وأظهرت بعض اللقطات اثنين من مشجعي ساوثهامبتون يشيرون بإيماءات عن الطائرة التي هبطت في القنال الإنجليزي وراح ضحيتها سالا والطيار المرافق له.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها كارديف منذ تأكيد وفاة سالا عقب رحلته المنكوبة من نانت إلى كارديف.

Southampton Football Club ladies and gentlemen. Not one fan felt the need to put this absolute brain dead “human being” in his place for mocking Cardiff City’s Emiliano Sala who was obviously killed in the airplane accident. An individuals actions, which the others allowed.???? pic.twitter.com/QN5Stu5lo3 — Forever Boleyn (@ForeverBoleyn) February 9, 2019

وقال ساوثامبتون في بيان: “يمكن أن يؤكد نادي ساوثهامبتون لكرة القدم أنه تم اعتقال اثنين من المشجعين وأن الشرطة حصلت على بياناتهما.

“سيواصل النادي العمل مع الشرطة لتحديد هوية أي شخص يقوم بأي لفتة أو إشارة غير لائقة تجاه جماهير كارديف. مثل هذا السلوك ليس له مكان في النادي ولن يتم التسامح معه.

“سيتخذ النادي موقفًا حازمًا للغاية ضد أي شخص يقوم بهذا الفعل ويعتزم منع هؤلاء الجماهير عقب تحديد هويتهم من حضور أي مباريات للفريق”.

ووضع كارديف سيتي حدًّا لأسبوع كئيب بتغلبه 2-1 على مستضيفه ساوثهامبتون المتعثر.

وبعد أيام من اكتشاف جثة سالا هز كينيث زوهوري الشباك في اللحظات الأخيرة ليبعد الفريق الويلزي عن منطقة الخطر.