ساوثهامبتون يعتقل مشجعينِ سخرا من وفاة الأرجنتيني إيميليانو سالا (فيديو)

يعتزم نادي ساوثهامبتون حظر بعض الجماهير التي صدرت عنها إشارات مسيئة خلال مباراة الفريق أمام كارديف سيتي في أول مباراة يخوضها الفريق الويلزي عقب تأكد وفاة إيميليانو سالا، لاعب كارديف الراحل.

وانضم سالا لصفوف كارديف سيتي في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني الماضي من نانت الفرنسي قبل أن تختفي الطائرة التي كانت تقله فوق البحر في 21 من الشهر ذاته.

وأظهرت بعض اللقطات اثنين من مشجعي ساوثهامبتون يشيرون بإيماءات عن الطائرة التي هبطت في القنال الإنجليزي وراح ضحيتها سالا والطيار المرافق له.

وكانت هذه أول مباراة يخوضها كارديف منذ تأكيد وفاة سالا عقب رحلته المنكوبة من نانت إلى كارديف.

Southampton Football Club ladies and gentlemen.

Not one fan felt the need to put this absolute brain dead “human being” in his place for mocking Cardiff City’s Emiliano Sala who was obviously killed in the airplane accident.

An individuals actions, which the others allowed.???? pic.twitter.com/QN5Stu5lo3

