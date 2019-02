مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام.. كيف أعاد سولشاير اكتشاف بوغبا بعد أزمة مورينيو؟

يظهر الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمستويات مبهرة مع فريقه مؤخرًا، ومدربه النرويجي أولي سولشاير، وكأنه شخص آخر غير الذي بدأ الموسم مع المانيو تحت قيادة المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

سجل بوغبا هدفين مع مانشستر يونايتد ضد فولهام السبت، ورفع رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 11 هدفًا.. وأصبح أخطر أسلحة أصحاب الرداء الأحمر قبل الموقعة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أسباب توهج بول بوغبا مؤخرًا مع سولشاير:

Paul Pogba in the Premier League under Ole Gunnar Solskjaer:

????️????️ vs. Cardiff

⚽️⚽️ vs. Huddersfield

⚽️⚽️????️ vs. Bournemouth

✖️ vs. Newcastle

????️ vs. Spurs

⚽️ vs. Brighton

⚽️ vs. Burnley

????️ vs. Leicester

⚽️⚽️ vs. Fulham

Just one game without making an impact. pic.twitter.com/4ZBONskauS

— Coral (@Coral) February 9, 2019