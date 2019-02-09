آرسنال يهزم هيديرسفيلد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي بصعوبة

عبر فريق آرسنال، اليوم السبت، مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدفين لهدف في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 50 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 11 نقطة في المركز العشرين والأخير، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 65 نقطة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي آرسنال، وتمكن النيجيري أليكس أيوبي من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 14.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنافس عن إدراك التعادل، أضاف الفرنسي ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وجاءت الدقيقة 92 لتشهد هدف حفظ ماء الوجه لهيديرسفيلد تاون عبر البوسني سياد كولاسيناك بالخطأ في مرماه.