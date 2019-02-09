ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث (صورة)

حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب آنفيلد رود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف ليفربول ساديو ماني وفينالدوم ومحمد صلاح في الدقائق 24 و34 و48.

ورفع رصيد ليفربول إلى 65 نقطة، ليستعيد صدارة جدول الترتيب من مانشستر سيتي صاحب الـ62 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 33 نقطة في المركز الـ11.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كارديف سيتي على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، وواتفورد على إيفرتون بهدف نظيف، بينما تعادل كريستال بالاس مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.