بويل مدرب ليستر سيتي يوضح حقيقة خلافه مع جيمي فاردي

قال كلود بويل، مدرب ليستر سيتي، إنه لا يوجد خلاف مع المهاجم جيمي فاردي، وأكد أنه لا توجد مشكلة بعد رد الفعل الغاضب من اللاعب بعد الهزيمة 1-صفر، في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غضب فاردي أثناء حديث المدرب بويل إلى بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن المدرب أكد أن اللاعب كان محبطًا فقط بعد الهزيمة.

وقال بويل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام هوتسبير، غدًا الأحد: “أرتبط بعلاقة قوية مع جيمي. نعرف أن جيمي يكون غاضبًا بعد الهزيمة وهذا أمر طبيعي لأي لاعب”.

وأضاف: “لو وجدت عدم احترام من أي لاعب نحوي أو نحو النادي يتم توقيع عقوبة، لكن هذا ليس ما حدث في موقف جيمي”.

وردًا على سؤال حول مناقشة الأمر مع فاردي، قال بويل: “قلت ما أريد قوله بخصوص ذلك. أعتقد أن الأمر كان واضحًا مني. بعد مناقشة الأمور مع اللاعب تبقى الأمور بيننا”.

ويحتل ليستر المركز 11 في الدوري برصيد 32 نقطة من 25 مباراة، ويبحث عن تحقيق فوزه الأول بعد أربع مباريات دون انتصار.