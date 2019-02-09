بوكيتينو مصمم على انتقال توتنهام إلى استاد جديد هذا الموسم

يريد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن ينتقل ناديه إلى الاستاد الجديد هذا الموسم، وأكد تحمله المسؤولية لو تراجع أداء الفريق في المباريات الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام قمة شمال لندن بين توتنهام وآرسنال، في مارس/ آذار، على استاد ويمبلي، إذ لا يزال النادي ينتظر الحصول على شهادات أمنية قبل استضافة مباريات على ملعبه الجديد.

وسيخوض توتنهام خمس مباريات فقط على أرضه بعد مواجهة آرسنال، ويعتقد بوكيتينو أنه لا ينبغي الانتظار حتى انطلاق الموسم المقبل لاستضافة مباريات في الملعب الجديد البالغ سعته 62 ألف متفرج.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليستر سيتي في ويمبلي، غدًا الأحد: “رأيي أن ننتقل.. سأتحمل المخاطرة وأنتقل. أنا شجاع”.

وأضاف: “إذا كان من الممكن خوض مباراة واحدة أو خمس مباريات فأنا أريد الانتقال.. إذا سألني النادي أو (الرئيس) دانييل (ليفي) بشأن قراري النهائي فإن قراري هو الانتقال إلى هناك”.

ويعتقد بوكيتينو أن الفرق المنافسة ترغب في مواجهة توتنهام في ويمبلي، حيث تراجع عدد المشجعين في بعض المباريات.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري الممتاز، ويلعب مبارياته على أرضه في ويمبلي منذ الموسم الماضي بعد هدم ملعبه الشهير وايت هارت لين، في نهاية موسم 2016-2017.