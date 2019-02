شاهد.. وحيد خليلوزيتش مدرب نانت ينهار بحديثه عن إيميليانو سالا (فيديو)

انهار المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لنادي نانت الفرنسي، خلال حديثه عن لاعبه السابق، الراحل إيميليانو سالا، الذي تأكد مقتله في سقوط طائرته في بحر المانش، والعثور على جثته.

ولم يستطع مدرب نانت أن يمسك دموعه وهو يستعيد ذكريات اللاعب الأرجنتيني السابق إيميليانو سالا، حيث بكى بحرقة، وطلب من المصورين التوقف.

وانتقل سالا من نانت إلى كارديف سيتي في سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير، ووقعت طائرة اللاعب في طريقها من نانت إلى كارديف يوم 21 يناير.

وكان خليلوزيتش معارضًا لانتقال سالا إلى كارديف سيتي، وعلّق حينها بالقول: “رئيس النادي أرسل لي رسالة وقال لي إنهم وافقوا على بيع سالا وسيرحل الى كارديف سيتي، أنا محبط تمامًا، لا يمكن أن تفقد هداف الفريق في نصف الموسم، أتفهم قبول سالا لعرض كارديف، فهو سيتسلم راتبًا أكبر من راتبه هنا بـ 7 مرات، لو كنت مكانه سأقبل العرض”.

وأضاف “لست سعيدًا بقرار رئيس النادي. كيف تريد بيع هداف الفريق في نصف الموسم؟ أتفهم أن رئيس النادي ينظر إلى مصلحة النادي المادية، ولكن، من سيتحمل المسؤولية لو سقط الفريق في مراكز الهبوط؟”.

وخليلوزيتش واحد من أكثر المتأثرين برحيل سالا، إذ بكى بحرقة في مباراة نانت مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي، حيث هتفت الجماهير باسم اللاعب الأرجنتيني قبل أن يتأكد مقتله.

وسجل سالا، البالغ من العمر 28 عامًا، مع نانت 48 هدفًا، وصنع 13 في 133 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع 3 في 14 مباراة تحت قيادة خليلوزيتش.

Nantes head coach Vahid Halilhodzic could not hold back his tears as he recalled his memories of former player Emiliano Sala. pic.twitter.com/bKcgNNNxp3

— The Guardian (@guardian) ٨ فبراير ٢٠١٩