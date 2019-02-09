زوجة ربان طائرة إيمليانو سالا لا تريد العثور على جثته

ما زالت الطائرة التي سقطت في بحر المانش، وكانت تضم اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا وربانها لم تعطِ كل أسرارها، رغم الإعلان رسميًا عن وفاة اللاعب الأرجنتيني بعد انتشال الجثة الوحيدة في الطائرة.

وما زالت الطائرة نفسها في عمق بحر المانش، وجثة الربان دافيد إيبوتسون لم يتم العثور عليها، لكن مكتب التحقيقات في الحوادث الجوية قرر إيقاف عمليات البحث نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ووعد بإصدار تقرير في الحادث خلال الأسابيع المقبلة اعتمادًا على الصور ومقاطع الفيديو التي تمكنت فرق البحث من الحصول عليها.

وتتفق سارة إيبوتسون مع فرق البحث، حيث أكدت، الخميس، أنها علمت باسم صاحب الجثة التي أُخرجت من الطائرة، وتفضل أن تبقى جثة زوجها تحت الماء وفي عمق البحر.

ونشرت ابنة الربان رسالة لوالدها جاء فيها:”بابا، كل الكلمات لا يمكنها أن توضح كم أفتقدك، أنت الأب الذي يرغب الجميع أن يحبه، أحبك دائمًا، ولديّ معك ذكريات، وسأنقلها لكل من ألتقي معه، لك كل الحب.. فيكي”.

من جهتها تطالب عائلة سالا بإجراء عمليات بحث جديدة تحت الماء، للعثور على جثمان قائد الطائرة ديفيد إبوتسون، بحسب صحيفة “صن” البريطانية.

وسيتم تكريم اللاعب إيمليانو سالا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بحمل شارات سوداء، كما سيتم تكريمه في مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، وقررت إدارة ناديه السابق نانت حجب الرقم “9 ” من الفريق تكريمًا لنجمه الراحل.