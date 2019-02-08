نانت الفرنسي يحجب الرقم 9 تكريمًا للمهاجم للأرجنتيني إيمليانو سالا (صورة)

أعلن نادي نانت الفرنسي، الجمعة، حجب القميص رقم 9، وعدم ارتدائه في المستقبل، تكريمًا للاعب الأرجنتيني الراحل إيمليانو سالا.

وقال نانت في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “لأن إيمليانو سالا سيكون أبدًا جزءًا من الأساطير التي كتبت التاريخ العظيم لنادي نانت، سيتم سحب الرقم 9 الذي كان يرتديه.

وانتقل سالا البالغ من العمر 28 عامًا من نانت إلى كارديف سيتي، لكن طائرته وقعت في بحر المانش رفقة ربانها يوم 21 يناير، ووجدت الأحد الماضي، وتأكد أمس الخميس وفاة اللاعب والعثور على جثته.

وسالا أغلى صفقة في تاريخ كارديف سيتي بقيمة 17 مليون يورو.

وبعد الإعلان رسميًا عن وفاة اللاعب الأرجنتيني، والتأكيد من طرف شرطة دورست البريطانية على أن الجثة التي أخرجت من الطائرة هي للأرجنتيني إيميليانو سالا، ودع عالم كرة القدم المهاجم السابق لفريق نانت الفرنسي والذي انتقل لكارديف سيتي الإنجليزي قبل أن يرحل عن العالم في حادثة الطائرة.

وقدّم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعازيه لعائلة اللاعب، كما نعته عدة فرق، كبرشلونة وبورتو وبوكا جونيورز وبايرن ميونخ وأنديبندنتي وريال مدريد وأندية أخرى.