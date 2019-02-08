مباراة ليفربول وبورنموث.. أليسون بيكر لا يهتم بنتائج مانشستر سيتي

أكد أليسون حارس مرمى ليفربول، أن فريقه لا يعاني من ضغط زائد حاليًا للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 29 عامًا، رغم تراجع النتائج مؤخرًا وصعود مانشستر سيتي للصدارة.

وخيّب ليفربول آمال جماهيره؛ بالتعادل 1/1 في آخر مباراتين بالدوري ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد، ليصبح في رصيده 62 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر الآن بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا لعب مباراة أكثر.

وقال الحارس البرازيلي قبل مواجهة بورنموث، صاحب المركز العاشر، غدًا السبت: “الضغط كما هو، نلعب مباراة بمباراة دون تفكير في نتائج منافسنا”.

وأضاف أليسون (26 عامًا) أن ليفربول، الذي كان يتقدم على مانشستر سيتي بفارق 9 نقاط، في ديسمبر الماضي، لم يتراجع إيمانه بقدراته هذا الموسم”.

وتابع: “أظهرنا في السابق أننا نتمتع بجودة كافية، وسنواصل إظهار الكفاءة في المباريات القادمة”.

“يريد الجميع الفوز بهذا اللقب، لكننا ننشغل بالفوز بالمباريات وعدم إهدار نقاط، ولا نفكر في مانشستر سيتي بل في أنفسنا، ونركز فقط فيما يمكننا فعله للمضي قُدمًا”.