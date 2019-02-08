عالم كرة القدم يودع الأرجنتيني إيميليانو سالا (صور)

أكدت شرطة دورست البريطانية، أن التحقيقات ستتواصل في الكارثة الجوية التي تعرض لها الأرجنتيني إيميليانو سالا، والذي سقطت طائرته في بحر المانش رفقة ربانها، ووجدت الأحد الماضي.

وبعد الإعلان رسميًا عن وفاة اللاعب الأرجنتيني، والتأكيد من طرف شرطة دورست البريطانية على أن الجثة التي أخرجت من الطائرة هي للأرجنتيني إيميليانو سالا، ودع عالم كرة القدم المهاجم السابق لفريق نانت الفرنسي والذي انتقل لكارديف سيتي الإنجليزي قبل أن يرحل عن العالم في حادثة الطائرة.

وقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعازيه لعائلة اللاعب، كما نعته عدة فرق، كبرشلونة وبورتو وبوكا جونيورز وبايرن ميونخ وأنديبندنتي.

وودع عدة لاعبين المهاجم الأرجنتيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كالفرنسي كليان مبابي والألماني مسعود أوزيل والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والإسباني إيكر كاسياس.

ونشر النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري على صفحته، صورة للمهاجم الراحل وكتب عليها :”الله يرحمه”.

ولد إيميليانو سالا يوم 31 أكتوبر 1990 واختفى يوم 21 يناير 2019 حين كان عائدًا من مدينة نانت الفرنسية نحو كارديف للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي على متن طائرة خاصة رفقة ربانها.























