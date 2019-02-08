أوناي إيمري: آرسنال يمكنه إنهاء الموسم في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي

قال الإسباني أوناي إيمري مدرب آرسنال إن فريقه بإمكانه إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المربع الذهبي، لكن عليه حصد المزيد من النقاط خارج أرضه بتحسين أداء دفاعه الضعيف وعقلية اللاعبين.

ولم يفز آرسنال، في ست مباريات خارج أرضه منذ تغلبه 2-1 في بورنموث في نوفمبرالماضي، ما جعله يحتل المركز السادس متأخرًا بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري للصحفيين قبل الخروج لمواجهة هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب يوم السبت: “نحن أقوياء على أرضنا لكني أعتقد أننا بحاجة للتحسن خارج ملعبنا، بدأنا بشكل جيد العمل على تغيير عقلية اللاعبين لحصد المزيد من النقاط خارج أرضنا”.

وآرسنال هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي لم يحافظ على شباكه نظيفة في أي مباراة خاضها خارج ملعبه حتى الآن هذا الموسم رغم تجربة إيمري لعدة خطط في الدفاع.

وقال إيمري: “بعد ستة أسابيع من الإصابة فكرنا أن (مخيتاريان) لم يكن جاهزًا للعب أمام مانشستر سيتي. هذا الأسبوع فكرت لأول مرة أن بإمكانه العودة لصفوف الفريق”.