تشيلسي يطارد خليفة كريستيانو رونالدو لتعويض رحيل إيدين هازارد

بدأ تشيلسي الإنجليزي للاستعداد لمرحلة ما بعد إيدين هازارد حيث أرسل النادي اللندني كشافيه لمشاهدة جواو فيليكس وبرونو فرنانديز وروبن دياز في ديربي لشبونة أمس الأربعاء.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن بنفيكا طلب 105 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عن فيليكس الذي يتألق حاليًا ويقدم موسمًا رائعًا.

وبات الدولي البلجيكي قريبًا من الرحيل عن ستامفورد بريدج إلى ريال مدريد مع نزول قيمة انتقاله إلى أقل من 100 مليون جنيه إسترليني مع دخوله عامه الأخير في عقده الحالي مع تشيلسي.

وأثار قائد بلجيكا مؤخرًا العديد من التكهنات بشأن مستقبله حيث قال إنه “اتخذ قرارًا” بشأن مستقبله حتى أن مدربه ماوريتسيو ساري قال إنه بدأ بالفعل في البحث عن بديل بعد إصرار هازارد على عدم توقيع عقد جديد.

وقالت صحيفة “غوغو” البرتغالية إن تشيلسي كثّف بحثه عن بديل لهازارد وأرسل كشافيه لمتابعة ديربي لشبونة الذي حسمه بنفيكا بالفوز 2/1 على سبورتينغ لشبونة.

وكان تشيلسي يراقب فيليس ودياز من بنفيكا وفرنانديز من سبورتينغ لشبونة الذي أحرز هدف فريقه الوحيد في ديربي العاصمة البرتغالية.

وأصبح فيليكس صانع اللعب، البالغ من العمر 19 عامًا، مطلوبًا من العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وقد سجل 7 أهداف في الموسم الحالي بينها 5 في آخر 7 مباريات، ليصبح أصغر لاعب يسجل في ديربي لشبونة عندما سجل هدفًا لسبورتينغ في المباراة التي جمعت الفريقين في أغسطس الماضي.

وجعل هذا الأداء المتألق البعض يصفونه بأنه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، خاصة وأنه أعلن في وقت سابق أن اللعب إلى جوار “رونالدو” حلم حياته”.

وقال لويز فيليبي فييرا رئيس نادي بنفيكا إن لاعب خط الوسط لديه شرط جزائي في عقده قدره 105 ملايين جنيه إسترليني وعقده يستمر حتى 2023.