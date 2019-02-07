أندية الدوري الإنجليزي تتمسك بنفس قيمة تذاكر المباريات خارج الأرض

وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالإجماع، على الحفاظ على سعر تذاكر المباريات خارج الأرض مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا (38.91 دولار)، كحد أقصى في المواسم الثلاثة المقبلة، وذلك خلال اجتماعها الشهري في لندن، اليوم الخميس.

وتم الاتفاق على السعر لأول مرة في 2016، بعد حملات من مجموعات مختلفة مثل اتحاد المشجعين، عقب الدعوة لوضع حد بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: “كل الأندية تعرف مدى أهمية الجمهور في المباريات خارج ملعبها؛ لخلق أفضل أجواء مناسبة، وتقر بوجود نفقات إضافية غالبًا بسبب السفر”.

وذكرت الرابطة أن الحضور الجماهيري وصل إلى معدلات قياسية في آخر 4 مواسم، مع بيع 96% من تذاكر مباريات الدوري الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 62 نقطة من 26 مباراة، في حين يأتي ليفربول ويملك 62 نقطة أيضًا، لكن من 25 مباراة.

وفي المركز الثالث، يأتي توتنهام ويملك 57 نقطة، مقابل 50 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع، و48 نقطة لمانشستر يونايتد في المركز الخامس، و47 نقطة لآرسنال في المركز السادس.