مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.. كلاوديو رانييري بحاجة إلى جنود لتحقيق الفوز

قال كلاوديو رانييري، مدرب فولهام، إن فريقه بحاجة إلى “جنود” لمساعدته في تفادي الهبوط بعد موسم واحد من عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى المدرب الإيطالي المسؤولية في نوفمبر، بعد تعثر فولهام تحت قيادة سلافيشا يوكانوفيتش، لكنه فشل في إخراجه من أزمته حتى الآن.

وانتصر في 3 مباريات في الدوري منذ ذلك الحين، مقابل فوز واحد في أول 12 مباراة في الموسم، لكنه ما زال في المركز قبل الأخير وله 17 نقطة متأخرًا بـ 7 نقاط عن بيرنلي الذي يأتي فوق منطقة الهبوط مباشرة.

وخسر فولهام في 4 من آخر 5 مباريات في الدوري، ويستضيف، يوم السبت، مانشستر يونايتد الذي فاز 7 مرات وتعادل في مباراة منذ تولي أولي جونار سولسكاير المسؤولية عقب إقالة جوزيه مورينيو.

وأبلغ رانييري الصحفيين، اليوم الخميس: “نعلم موقفنا ونعلم أنه صعب جدًا وأننا بحاجة إلى جنود لنقاتل حتى النهاية”.

“نحن على استعداد للقتال. يجب عليّ تحفيز اللاعبين ونقل شعوري الإيجابي إليهم. اللعب على أرضنا أفضل من خارج ملعبنا، ومن المهم أن نحصل على نقاط ضد هذا الفريق”.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، لكن رانييري لا يتوقع أن يؤثر هذا الأمر على منافسه باستاد كريفين كوتدغ.

وقال: “الفرق الكبيرة معتادة على خوض كل مباراة على حدة. أعتقد أن (مانشستر يونايتد) سيكون مركّزًا، يوم السبت، قبل التفكير في باريس سان جيرمان”.

“إنه (مانشستر يونايتد) يملك العديد من اللاعبين الرائعين. يجب علينا التركيز وأن نكون أقوياء ونظهر شخصيتنا خلال المباراة”.

ويستطيع مانشستر يونايتد، الذي لم يخسر أمام فولهام في 10 مباريات في الدوري، التقدم إلى المركز الرابع لو خرج منتصرًا.

وسيعود أندريه شورله إلى تشكيلة فولهام بعد غيابه خلال الهزيمة 0/2 أمام كريستال بالاس؛ بسبب إصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام، السبت، الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، 14:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2.