إخراج جثة من طائرة إيميليانو سالا الغارقة

أعلن مدير التحقيقات في الحوادث الجوية أن الجثة التي كانت في الطائرة التي تقل الأرجنتيني إيميليانو سالا والربان قد أخرجت وأرسلت إلى بورتلاند لمعرفة إن كانت للاعب أو للربان.

وقالت مديرية التحقيقات في الحوادث الجوية إن الأحوال الجوية السيئة تمنع فريق التحقيق والباحثين من إخراج الطائرة حاليًا للكشف عن الأسباب التي أدت لسقوطها في البحر.

وكان فريق البحث قد كشف عن وجود الطائرة في عمق بحر المانش، وفيها جثة لم يتمكنوا من إخراجها، وظلت الفرق تنتظر الجو المناسب.

وجاء في تصريحات مدير التحقيقات: “بعد فحوصات بمساعدة وسائل تقنية، قررنا أن نبدأ عمليات استعادة الطائرة والجثة”.

وأضاف: “في مثل هذه الظروف الصعبة، مكتب التحقيقات تمكن من استعادة الجثة التي كانت وسط الطائرة، وتم استعادتها في ظروف كريمة وإبلاغ العائلات بكل التطورات”.

وأكد مكتب التحقيقات في الحوادث الجوية أن الظروف الجوية الصعبة تعيق استعادة الطائرة الموجودة في قاع بحر المانش.

وأكد بيان مكتب التحقيقات أن تسجيل الفيديو الذي أُخد في عمق البحر قد يمكّن المحققين من الكشف عن أسباب سقوطها، وأن نتائج التحقيق قد تظهر بعد شهر ونصف.