ما الذي جمع زيدان وبوكيتينو وبيكهام في لندن؟ (صور)

سلطت صحيفة “ذا صن” الضوء على تواجد الثلاثي الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي دافيد بيكيهام ومدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مطعم في لندن في الوقت ذاته ليلة الخميس.

ويرتبط زيدان بعلاقة وطيدة مع الإنجليزي دافيد بيكهام منذ لعبا سويًّا في ريال مدريد، ولا يزالان أصدقاء، ويلتقيان في مناسبات عدة في باريس ومدريد ولندن وبضع مدن عالمية.

وحسب الصحيفة، فالنجمان السابقان لريال مدريد يتواجدان في لندن لحملة إعلانية، بينما كان بوكيتينو برفقة مساعده في المطعم في الوقت ذاته.

وخرج الثلاثي من المطعم على التوالي وبفارق قليل؛ إذ خرج زيدان أولًا، ثم بعده بيكهام برفقة أحد أصدقائه ثانيًا بعد بدقيقتين، ثم خرج بوكيتينو ومساعده بعد دقيقة أخرى.

وكان زيدان برفقة بيكهام على طاولة واحدة ومعهما صديق للنجم الإنجليزي وجاء بوكيتينو لمصافحتهما وتحدث معهما لفترة.

وتساءلت الصحيفة إن كان زيدان وبيكهام تحدثا مع بوكيتينو عن تدريب ريال مدريد لكونهما يرتبطان بعلاقة وطيدة برئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز، وقد يكون كلفهما بالحديث مع المدرب الأرجنتيني.

كما أكدت الصحيفة أن بوكيتينو قد يكون تحدث مع زيدان حول طريقة الفوز بدوري أبطال أوروبا خصوصا أنه تنتظره مواجهة صعبة أمام بروسيا دورتموند.