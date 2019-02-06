ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على إيفرتون (صورة)

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه إيفرتون باستاد جوديسون بارك اليوم الأربعاء.

ولدى كل من سيتي وليفربول 62 نقطة لكن حامل اللقب يتفوق بفارق الأهداف وخاض مباراة واحدة أكثر من فريق المدرب يورجن كلوب.

وهذه هي أول مرة يتصدر فيها سيتي المسابقة منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول ويلعب ليفربول ضد بورنموث يوم السبت فيما يستضيف سيتي منافسه تشيلسي في اليوم التالي.

وتم تقديم موعد المباراة بعد تأهل سيتي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وافتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول بضربة رأس من المدافع الفرنسي إيمريك لابورتي عقب ركلة حرة من ديفيد سيلفا من الناحية اليسرى.

واهتزت شباك إيفرتون للمرة 17 بهدف من ركلة حرة بجميع المسابقات هذا الموسم.

واشترك البديلان البلجيكي كيفن دي بروين وجابرييل جيسوس في الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع إذ هز المهاجم البرازيلي الشباك.

وتابع جيسوس تسديدته المرتدة من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ليضعها بضربة رأس في المرمى الخالي..