مانشستر سيتي يجتاز إيفرتون ويضيق الخناق على ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اجتاز فريق مانشستر سيتي، مضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين واحدة تلو الأخرى.

ورفض مانشستر سيتي الخروج متعادلًا من شوط المباراة الأول وتمكن الفرنسي ايميريك لابورت في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 45.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه السيتي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو إيفرتون من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.

ومع حلول الدقيقة 90 جاء الهدف الثاني للسيتي عبر البرازيلي غابرييل خيسوس، ليخرج السيتي فائزًا باللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة لينتزع القمة بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 33نقطة في المركز التاسع.