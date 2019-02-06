أهداف مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.. 2/0 للسيتيزن (فيديو)

تقدم لابورتي، لاعب مانشستر سيتي، بهدف لصالح فريقه في شباك إيفرتون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “غوديسون بارك”، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 45 ارتقى لابورتي عاليًا وأودع الكرة برأسه في شباك أصحاب الأرض.

مانشستر سيتي 1 × 0 ايفرتون | هدف لابورتي بدون حقوق ???? pic.twitter.com/e45MbFLfPi — ….. (@sjhYhiAGtF8KgxM) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف غابرييل غيسوس الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 90.

العلاقة الوحيدة التي لا تفشل ، ولا تتخللھا ظنون ، ونوايا خبيثة ، هي علاقة الانسان بـ ربه وأطهر طرقها – هي “♥. الصلاة .♥” — اخبار كرة القدم (@Grp_moo5a10) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وتم تقديم تلك المباراة من الجولة 26 لارتباط مانشستر سيتي بمباراة نهائي كأس رابطة المحترفين ضد تشيلسي، يوم 24 فبراير الحالي.

ويدخل سيتي مباراة اليوم محتلًا المركز الثاني برصيد 59 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي تعثر، مساء الإثنين، أمام وست هام يونايتد وعاد من لندن بنقطة واحدة، وحال فوز السيتي، مساء اليوم، سيرتقي لقمة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الريدز، حيث سجل 66 هدفًا مقابل 56 للمنافس، ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

مانشستر سيتي في آخر 5 مباريات حقق الفوز 4 مرات وخسر في مباراة وحيدة، وبشكل عام خاض الفريق 25 مباراة فاز في 19 وخسر 4 وتعادل في مباراتين، وأحرز الفريق 66 هدفًا وهو أقوى خط هجوم في المسابقة، علمًا بأن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

إيفرتون من جانبه يعيش أيامًا صعبة مع مدربه البرتغالي ماركو سليفا، فالفريق وبرغم التدعيمات الهامة التي حظي فيها قبل انطلاق الموسم الحالي، إلا أنه يعاني من التذبذب الشديد في مستواه الفني، حيث لقي 3 هزائم في آخر 5 مباريات آخرها كان السقوط على ملعبه أمام ذئاب وولفرهامبتون في المرحلة 25، وهذه كانت الخسارة رقم 10 لفريق مدينة ليفربول مقابل 9 انتصارات و6 تعادلات، ويعاني الفريق جدًا على الصعيد الدفاعي، فقد أحرز 36 هدفًا ودخل مرماه 36 ويحتل المركز التاسع حاليًا برصيد 33 نقطة.