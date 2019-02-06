رغم حادث سقوط الطائرة.. نانت الفرنسي يطالب كارديف سيتي بدفع قيمة صفقة إيمليانو سالا

طالب نادي نانت الفرنسي نادي كارديف سيتي الويلزي بدفع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني؛ قيمة انتقال إيميليانو سالا الذي سقطت طائرته في القنال الإنجليزي.

وقال المحققون، في حادث تحطم طائرة خفيفة كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني مهاجم نانت السابق، إنهم عثروا على حطام الطائرة في قاع البحر بالقرب من جزيرة غيرنسي، مضيفين أن هناك جثة وسط الحطام.

وكانت الطائرة في طريقها إلى ويلز قادمة من مدينة نانت في غرب فرنسا وعلى متنها المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا، في طريقه لبدء مهمته مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويعتقد أن الطائرة التي كان بها طيار أيضًا سقطت في القنال الإنجليزي، يوم 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إن كارديف حجب الدفعة الأولى من قيمة الصفقة لحين إتمامها، فيما كان مقررًا دفع قيمة الصفقة على أقساط على مدار ثلاث سنوات.

ويهدد نانت باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يتم دفع الدفعة في غضون 10 أيام، بينما أعلن كارديف أنه سيحترم التعاقد لكن لحين توضيح “كافة الحقائق”، ومن غير الواضح ما إذا كان النادي لديه تأمين يغطي تكاليف الصفقة أم لا.

لكن في المقابل، أبدى كارديف اندهاشه من طلب نانت، بينما لا تزال محاولات البحث عن جثة سالا مستمرة.