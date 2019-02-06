كيف سيضم ريال مدريد هازارد بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني؟

وصف البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط تشيلسي انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد بــ “خطة كورتوا” في إشارة إلى مواطنه وزميله السابق الذي انتقل للنادي الملكي بالفعل، بينما أكد الريال إنه سيدفع أقل من مئة مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات قائد بلجيكا.

واتبع حارس مرمى تشيلسي السابق خطة محكمة لتنفيذ رغبته في الانتقال لريال مدريد عبر رفض تجديد عقده مع النادي اللندني وحث ريال مدريد على بذل ما في وسعهم لإنهاء الصفقة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن ريال مدريد يثق في أنه بالنسبة للاعب في عامه الأخير من عقده الحالي إنه لن يكون مضطرًا لدفع 100 مليون جنيه إسترليني لضم هازارد البالغ من العمر 28 عامًا.

ويريد ريال مدريد التفاوض بشأن ضم هازارد مثلما حدث مع تشيلسي في إعارة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الصيف الماضي في نفس اللحظة التي اتخذ خلالها تيبو كورتوا ذات الخطوة لكن في الاتجاه المعاكس.

ويعتقد ريال مدريد أن لاعبين مثل إيسكو وحتى ماركو أسينسيو قد يكونا على طاولة المفاوضات لتخفيض قيمة انتقال هازارد.

اهتمام قديم

ويعود اهتمام مدريد بهازارد إلى عام 2017 عندما تم اقتراح اللاعب خلال فترة المدير الفني السابق زين الدين زيدان لكن تم استبدال كيليان مبابي بدلًا منه كأولوية، لكن الأخير انتقل لسان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.

وفي عام 2018، كان هازارد مرة أخرى هدفًا لريال مدريد لكن بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان وبعدها عثمان ديمبيلي وفيليب كوتينهو إلى برشلونة بمبالغ ضخمة، لم يفكر تشيلسي في الاستغناء عن نجمه الأول بأقل من 200 مليون يورو.

وفي الصيف المقبل سيكون وضع هازارد مختلفًا في ظل تصريحاته المتتالية بشأن النادي الملكي ومغازلة ريال مدريد.

وبغض النظر عن كيفية نهاية ريال مدريد للموسم وما سيحققه من ألقاب، فإن النادي يعطي الأولوية لضم هازارد الذي سيواجه موقفًا صعبًا في حال انتقاله للنادي الملكي بالفعل، في ظل تألق البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 18 عامًا ويلعب في نفس مركز هازارد.

وسيضطر قائد بلجيكا للقتال للمشاركة في التشكيلة في ظل وجود غاريث بيل الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 2022 وفينيسيوس فضلًا عن إمكانية ضم نيمار أيضًا.