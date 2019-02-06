محمد صلاح يتعرض لإساءة عنصرية بسبب “إسلامه” ونادي وست هام يفتح تحقيقًا (فيديو)

تعرّض النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي لإهانة عنصرية بسبب إسلامه خلال مباراة الفريق أمام وست هام يونايتد يوم الإثنين الماضي.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد جماهير وست هام خلف مرمى الفريق وهو يسب صلاح أثناء تنفيذ الدولي المصري ركلة ركنية ويقول له بصوت مسموع “مو صلاح انت مسلم ابن****).

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن هذا المقطع المصور تم تصويره بواسطة هاتف محمول رغم أنه من غير الواضح شخصية مصور الفيديو.

لكن الإساءة لصلاح وللإسلام كانت واضحة للغاية في الفيديو، وصوتها مسموع، لتصبح إساءة عنصرية على أساس الدين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أحد مشجعي توتنهام قد تم منعه من دخول الملعب مدى الحياة بعد إلقاء قشر موز على نجم آرسنال بيير-أيميريك أوباميانغ خلال مباراة في ملعب الإمارات.

وبعدها تعرّض رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي لإساءات عنصرية أدت إلى اعتقال الشرطة لأربعة من مشجعي تشيلسي بعد مباراة في ستامفورد بريدج.

وفي الشهر الماضي، أطلق الاتحاد والشرطة تحقيقًا بعد ظهور شريط فيديو يظهر مشجعي ميلوول وهم يغنون أغنية عنصرية ضد جماهير إيفرتون خلال مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفتح وست هام على الفور تحقيقًا في هذه الواقعة لتحديد هوية صاحب الفيديو والذي أطلق الإساءة، ووعد النادي اللندني بعدم التسامح إذا علموا هوية الشخص الذي يتحدث في الفيديو وينطق بالإساءة للنجم المصري.

وقال متحدث باسم وست هام يونايتد: “في وست هام يونايتد، لدينا سياسة قوية لعدم التسامح تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء أو العنصري، نحن نادي كرة قدم ولا نعترف أو نميز الأشخاص على أساس السن أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الجنس أو الإعاقة، فإن الجميع يرحب بهم بحرارة في استاد لندن”.

وأضاف النادي في بيانه “أي شخص سيتم التأكد من أنه كان صاحب هذه الإساءة سيتم إبلاغ بياناته للشرطة وسيواجه حظرًا مدى الحياة من حضور مباريات الفريق في استاد لندن”.