مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون.. غوارديولا ينصح منافسه بالصبر على المدرب ماركو سيلفا

نصح بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، منافسه إيفرتون، بالصبر على مدربه ماركو سيلفا، الذي يتعرض لانتقادات، لأن وصول أي مدرب جديد قد لا يضمن تحسن وضع الفريق.

وأنفق إيفرتون بسخاء على التعاقد مع لاعبين جدد قبل انطلاق الموسم، لكن النتائج جاءت عكس التوقعات، حيث حقق الفريق تحت قيادة سيلفا ثلاثة انتصارات فقط في آخر 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتعرض المدرب البرتغالي لضغوط كبيرة.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة بين الفريقين، اليوم الأربعاء، على ملعب غوديسون بارك: “نصيحتي لهم .. إذا كان النادي يؤمن بمشروعه وقدرات المدرب، فإنه يتعين عليه التمسك به”.

“لا أحد يضمن أن يأتي أي مدرب جديد بأشياء أفضل”.

ولم يستمتع غوارديولا بالنجاح في مانشستر سيتي حتى موسمه الثاني، عندما فاز بلقب الدوري وكأس الرابطة الموسم الماضي، وشدد على حاجة أندية مثل إيفرتون إلى الصبر على مدربيها.

وأضاف: “الناس لا تعرف مدى صعوبة بناء فريق. الناس تعتقد أن شراء ثلاثة أو أربعة لاعبين أو التعاقد مع مدرب جديد سيحل المشكلة. بناء فريق يحتاج إلى وقت في بعض الأحيان”.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 59 نقطة من 25 مباراة، ويتفوق بسبعة مراكز على إيفرتون.