مانشستر يونايتد يسعى لتحصين راشفورد.. وسولشاير يطمئن الإيفواري بايلي

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع راتب أسبوعي لنجمه الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، من أجل إقناعه بتوقيع عقده الجديد في أسرع وقت وإغلاق الباب أمام أطماع ريال مدريد في اللاعب.

وكان النجم الإنجليزي قد فتح الباب للاستماع لعرض “الميرنغي”، حين كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق، لكن تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير جعل اللاعب يتراجع عن قراره في ظل زيادة أهميته في الفريق ولعبه بشكل أساسي رفقة المدرب الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال لم يفقد الأمل نهائيًا في التعاقد مع راشفورد رغم كونه يملك عقدًا حتى 2020 ويمكن تمديده إلى 2021، ولذلك تسعى إدارة مانشستر يونايتد لإغلاق الباب أمام العملاق الإسباني وتمديد عقد اللاعب.

وفي المقابل، طمأن المدرب النرويجي المدافع الإيفواري إيريك بايلي بشأن مستقبله في الفريق، وأكد له أنه يضعه في مخططاته وأنه سيلعب أكثر في اللقاءات المقبلة.

ولم يشارك اللاعب سوى في لقاء واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ طرده في لقاء بورثموت يوم 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتلقى اهتمامًا كبيرًا من فريقي آرسنال وباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقد يعودان لمحاولة ضم المدافع البالغ من العمر 24 عامًا في الصيف المقبل.

ويأمل سولشاير في الاعتماد على المدافع الإيفواري السريع رفقة السويدي فيكتور لينديلوف لمواجهة المهاجم الفرنسي كليان مبابي خلال مباراتي دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.