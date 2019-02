الاتحاد الإنجليزي يطلب توضيحًا من كلوب بشأن حديثه عن حكم مباراة وست هام وليفربول

طلب الاتحاد الإنجليزي توضيحًا كتابيًا من يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إثر تصريحاته عن حكم مباراة وست هام بعد المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الإثنين.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن لوائح الاتحاد الإنجليزي تقضي بمعاقبة كل من يخرج عن النص، ويتهم الحكام بالتخلي عن الحيادية في المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار النهائي بشأن مصير كلوب سيصدر بعد الاطلاع على التقرير الذي سيقدمه الحكم.

وكان كلوب أكد أن هدف فريقه في شباك وست هام، الذي أحرزه السنغالي ساديو ماني، غير صحيح.

وقال كلوب عقب المباراة: “سجلنا من تسلل في الشوط الأول، وربما علم الحكم بذلك بين شوطي المباراة، وإذا علمت بذلك لا أريد أن أكرره في الشوط الثاني”.

FOOTBALL: The FA have sought written observations from Jurgen Klopp regarding the comments about the match referee following last night's game against #WHUFC #LFC pic.twitter.com/ssgYFTaEdF

