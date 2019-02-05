هل يلمح للرحيل عن تشيلسي؟.. هازارد: لقد اتخذت قراري

كشف الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي، عن أنَّه اتخذ قراره النهائي حول مستقبله في لندن.

النجم البلجيكي ارتبط اسمه بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد منذ أكثر من موسم، ولكنه ظهر غير قادر على حسم مصيره في أكثر من مناسبة.

وقال هازارد في مقابلة مع راديو “مونت كارلو” الفرنسي: “أعرف ما سوف أفعله. لقد اتخذت قراري”.

Eden Hazard on his future… ???? pic.twitter.com/oMHSRqNCaG — Football Daily (@footballdaily) February 5, 2019

وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد قال في وقت سابق، إن لاعبه هازارد حر في قراره سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل إلى ناد آخر، يبدأ معه مرحلة جديدة في مشواره الكروي.

وأشار المدرب الإيطالي للصحفيين: “هازارد عمره 28. إذا أراد الرحيل فعليه أن يفعل ذلك. بالطبع أتمنى العكس، أتمنى بقاءه هنا”.

ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي إلى 2020، وتقدر حاليًا قيمة اللاعب بـ135 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن هازارد انتقل إلى ملعب ستامفورد بريدج خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2012/2013 قادمًا من ليل الفرنسي.