مكلارين: انتفاضة مانشستر يونايتد تعزز فرص سولشاير ليصبح مدربًا دائمًا

قال ستيف مكلارين، مدرب إنجلترا السابق، إنه سيكون بوسع مانشستر يونايتد أن يتخذ بسهولة قرار الإبقاء على المدرب المؤقت أولي جونار سولشاير، إذا واصل بدايته المثالية مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبعد أن تولى المهمة خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، نجح سولشاير في تحقيق سبعة انتصارات، كما تعادل مرة واحدة في الدوري، ليصبح يونايتد على بعد نقطتين فقط من المربع الذهبي.

ومن المقرر أن يعين مانشستر يونايتد مدربًا دائمًا بنهاية هذا الموسم، ويرى مكلارين، الذي درب سولشاير وعمل مساعدًا لأليكس فيرغسون حين نجح مانشستر يونايتد في الجمع بين الألقاب الثلاثة (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا) في 1999، أن المدرب النرويجي فاق التوقعات فيما يتعلق بالعمل تحت الضغط.

وقال مكلارين، الذي يدرب حاليًا كوينز بارك رينجرز في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أن الجميع اندهشوا من تعيينه. (لكنني) أعرف سولشاير جيدًا، فهو يتمتع بالذكاء والقدرة على التفكير الصحيح.

“لعب مانشستر يونايتد (تحت قيادته) بأسلوب هجومي مثير، وهو الأسلوب التقليدي للفريق. إذا استمر بهذا الأسلوب أعتقد أن مانشستر يونايتد لن يتردد في اتخاذ قرار ليكون مدربًا دائمًا بنهاية الموسم”.

وبعد أن استهل مشواره مع الفريق بمباريات سهلة نسبيًا، أظهر سولشاير، مدرب كارديف سيتي السابق، نضجًا خططيًا في الفوز خارج ملعبه على توتنهام هوتسبير وليستر سيتي، وكذلك الانتصار على آرسنال في عقر داره، في الدور الرابع لكأس الاتحاد.

وقال جوردي كرويف، زميل سولشاير السابق، إن المدرب النرويجي أنقذ يونايتد من خلال قدرته على “فتح الآفاق أمام اللاعبين”.

وقال كرويف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): “كان يركز على الناحية المعنوية والذهنية. تحدث إلى اللاعبين ونجح في اكتشاف شخصياتهم ليقدموا أفضل ما لديهم.

“يونايتد فريق يملك الكفاءة، ويملك لاعبين جيدين. نجح (سولشاير) في فهم ما يدور في عقولهم واحتواهم”.

وأضاف: “إنهم يرغبون في مدرب قادر على وضع الأمور في نصابها، وقادر على منحهم طاقة إيجابية داخل النادي وخارجه”.