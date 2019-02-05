مباراة ليفربول وويست هام.. ماذا قال كلوب عن هدف ساديو ماني؟

اعترف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بأن هدف فريقه في مرمى وست هام يونايتد الذي أحرزه السنغالي ساديو ماني من تسلل واضح واعتبر أن فريقه خرج بنقطة مستحقه رغم ما قاله نظيره مانويل بليغريني المدير الفني لوست هام بأن ليفربول كان محظوظا بالخروج بنقطة.

وتقدم ليفربول على عكس سير اللعب عندما حول جيمس ميلنر، الذي بدا أنه في موقف تسلل عندما تسلم الكرة، تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ليضعها ماني في شباك البولندي أوكاش فابيانسكي حارس أصحاب الأرض.

وقال المدير الفني الألماني في مؤتمر صحفي عقب المباراة نقل وقائعه موقع ليفربول على الإنترنت “لا أعتقد أننا محظوظون للخروج بالتعادل. لكني أعرف لماذا يقول (مانويل بيليغريني) ذلك، لأن هدفنا جاء من تسلل.

“لم أكن أعرف ذلك خلال المباراة أو بين الشوطين، لم يخبرني أحد ولم أسأل أحدًا لكن بمجرد انتهاء المباراة أبلغني محللونا أن الهدف جاء من تسلل. سجَّلوا هدفًا، وسجَّلنا هدفًا من تسلل. لكن هذا في الواقع هو السبب الوحيد الذي جعلني أفكر في ذلك”.

وأشاد كلوب بماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الذي أدار فريقه بشكل رائع وأعاده للمنافسة على اللقب رغم أزمة الإصابات التي يعاني منها حاليًّا.

وقال كلوب عقب التعادل 1-1 على أرض وست هام يونايتد لموقع النادي الإنجليزي إنه يعتبر الخروج بنقطة من ملعب وست هام أمرًا جيدًا في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق خلال المباراة.

وأكد أن الصراع على اللقب كان ثنائيًّا قبل عدة أسابيع لكن توتنهام نجح في التقدم من الخلف رغم مشاكله ليحقق عدة انتصارات متتالية في غياب هدافه هاري كين ولاعب الوسط ديلي آلي ما يؤكد قدرة مدربه الأرجنتيني على إدارة الفريق وجعله قادرًا على الفوز في الدقائق الأخيرة.