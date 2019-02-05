صديق إيميليانو سالا يكشف تفاصيل جديدة حول كارثة سقوط الطائرة

اتهم ماكسيميليانو دوارت صديق الأرجنتيني إيميليانو سالا وكيل أعماله بإجباره على ركوب الطائرة التي اختفت رغم رفضه ذلك، ليعود لكارديف بعد توديع زملائه.

وقال ماكسيميليانو دورات في تصريحات نشرتها “ماركا “: ” هناك حقيقة كبيرة خلف كل هذا، هناك متهم ومسؤول عما وقع لكون إيميليانو سالا لم يكن يرغب في ركوب تلك الطائرة، لكن عدة التزامات كلاعب محترف فرضت عليه واضطر للقبول.

وأضاف صديق اللاعب: “إيمياليانو كان ضد ركوب الطائرة ليلا لكون الظروف لم تكن مساعدة وطلب عدم السفر.”

ويعتبر ويلي ماكاي هو وكيل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا والذي كان وراء انتقاله من نانت الفرنسي نحو كارديف سيتي.

وتم العثور على الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني وربانها يوم الأحد في عمق بحر المانش وأظهرت صور وجود جثة داخلها وقد يكشف يوم الثلاثاء عن مزيد من التفاصيل حول مصير اللاعب والربان، بعد استكمال عمليات البحث وإخراج الطائرة من عمق البحر.