ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويستهام ونهاية الجولة 25 (صورة)

أشعل ويستهام الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما فرض التعادل 1/1 على المتصدر ليفربول.

وتقدم ساديو ماني بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22، لكن ميشيل أنطونيو تعادل سريعًا في الدقيقة 28.

ورغم التعادل ظل ليفربول في الصدارة برصيد 62 نقطة، مقابل 59 نقطة لمانشستر سيتي الثاني، مع تبقي 13 جولة.

ويأتي توتنهام في المركز الثالث وفي رصيده 57 نقطة، ثم تشيلسي ويملك 50 نقطة.

وفي المركز الخامس يأتي مانشستر يونايتد وفي جعبته 48 نقطة، مقابل 47 نقطة لآرسنال في المركز السادس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الجولة الـ 25:

1. ليفربول، 62 نقطة.

2. مانشستر سيتي، 59 نقطة.

3. توتنهام، 57 نقطة.

4. تشيلسي، 50 نقطة.

5. مانشستر يونايتد، 48 نقطة.

6. آرسنال، 47 نقطة.