ويستهام يفرض التعادل على نادي ليفربول ويشعل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

ويستهام يفرض التعادل على نادي ليفربول ويشعل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

فرض ويستهام التعادل 1/1 على نادي ليفربول، في ختام منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وافتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل لليفربول في الدقيقة 22، بعد كرة عرضية لعبها جيمس ميلنر.

لكن ويستهام تعادل سريعًا عبر ميشيل أنطونيو في الدقيقة 28، مستغلًا تمريرة ذكية من فيليبي آندرسون.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، بعدما تعادل في الجولة الماضية 1/1 مع ليستر سيتي.

ورفع التعادل رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في الصدارة، لكن الفارق مع مانشستر سيتي الوصيف تقلص إلى 3 نقاط فقط، مع تبقي 13 جولة على النهاية.

في حين يملك ويستهام 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفشل ويستهام في تحقيق الفوز على ليفربول للمباراة السادسة، إذ إن آخر فوز له على الريدز يعود إلى فبراير 2016.

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