محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي في يناير من رابطة المحترفين

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، فوز محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الاستفتاء الذي أجرته في الأيام الماضية بمشاركة الجماهير.

وتنافس صلاح على الجائزة مع ديفيد دي خيا وبول بوغبا وماركوس راشفورد ثلاثي مانشستر يونايتد، وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتروي ديني مهاجم واتفورد.

✨ @MoSalah has been voted PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Month for January!

وتمكن صلاح خلال الشهر الماضي، من تسجيل 3 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليساعد ليفربول على البقاء في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، ويظل منافسًا على لقب الهداف برصيد 16 هدفًا.

يذكر أن جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، تختلف عن جائزة أفضل لاعب في الشهر، المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل صلاح على الجائزة عن شهر ديسمبر.. وقامت الجماهير بالتصويت لاختيار الفائز.

Four games, three goals.@MoSalah wins the @PFA Player of the Month for January ???? pic.twitter.com/zrFmyAVKP8

— B/R Football (@brfootball) February 4, 2019