نادي ليفربول يتلقى صدمة قوية بشأن تطورات إصابة المدافع جو غوميز

أعلن نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، أن الجهاز الطبي للفريق قرر ضرورة خضوع المدافع جو غوميز لعملية جراحية، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد الجهاز الطبي أن الجراحة ستكون أفضل للاعب، كي يتعافى من إصابة الكسر في القدم.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الاثنين، إن الجهاز الطبي متفائل حول إمكانية عودة غوميز، قبل نهاية الموسم الحالي، والمشاركة في المباريات.

Liverpool defender Joe Gomez will undergo surgery to assist his recovery from the leg fracture that has kept him out of action since early December: https://t.co/gGUGqB8cNN pic.twitter.com/E1WHGx129Q — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 4, 2019

وقال يورغن كلوب، المدير الفني للفريق: “هذا تراجع للاعب ولنا؛ لأنه قبل الإصابة كان في مستوى رائع، لكنه من المهم جدًا ألا يكون هناك أي مخاطرة من أجل حاضرنا ومستقبلنا، لذلك علينا أن نأخذ هذا الإجراء، وسيعود عندما يكون جاهزًا”.

من جانبه، قال غوميز: “من الواضح أن الغياب لفترة أكثر من المتوقع شيء محبط، لكن هذا جزء من اللعبة، أصعب جزء هو عدم قدرتي على مساعدة الفريق والمساهمة داخل الملعب، لذلك من المهم أن أستعد للعودة، وإجراء العملية سيساعد على ذلك”.

يذكر أن كلوب سيواجه أزمة كبيرة في الفترة المقبلة مع استمرار غياب غوميز وإيقاف فان دايك عن مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.