نادي ليفربول يتلقى صدمة قوية بشأن تطورات إصابة المدافع جو غوميز

أعلن نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، أن الجهاز الطبي للفريق قرر ضرورة خضوع المدافع جو غوميز لعملية جراحية، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد الجهاز الطبي أن الجراحة ستكون أفضل للاعب، كي يتعافى من إصابة الكسر في القدم.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، اليوم الاثنين، إن الجهاز الطبي متفائل حول إمكانية عودة غوميز، قبل نهاية الموسم الحالي، والمشاركة في المباريات.

Liverpool defender Joe Gomez will undergo surgery to assist his recovery from the leg fracture that has kept him out of action since early December: https://t.co/gGUGqB8cNN pic.twitter.com/E1WHGx129Q

— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 4, 2019