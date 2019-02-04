غوارديولا: مانشستر سيتي عاد إلى المنافسة على اللقب بعد الفوز على آرسنال

كان بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يخشى أن تتقلص آماله بشدة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية، لكنه قال إن فريقه عاد إلى أجواء التنافس بعد الفوز 3-1 على آرسنال، أمس الأحد.

ولدى سيتي 59 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي سيواجه وست هام يونايتد، مساء اليوم الاثنين، ويشعر غوارديولا بسعادة أن فارق النقاط لم يكن أكبر من ذلك بعد تعادل فريق يورغن كلوب مع ليستر سيتي بالجولة الماضية.

وقال غوارديولا: “بعد مباراة نيوكاسل اقتنع الجميع، وأنا منهم، أن ليفربول سوف يفوز على ليستر وأن الفارق سيصبح سبع نقاط، وكانت المنافسة ستنتهي تقريبًا.

“الآن نحن على بعد نقطتين ولهذا السبب لا ننظر كثيرًا إلى جدول الدوري. لا أستطيع أن أنكر أني أتمنى أن يفوز وست هام على ليفربول، لكن ليفربول كان يتمنى أيضًا أن يفوز آرسنال علينا”.

وسيلعب سيتي مع إيفرتون صاحب المركز التاسع، يوم الأربعاء، ويدرك غوارديولا جيّدًا أنه يحتاج إلى مواصلة اللعب بقوة.. إذ يتقدم بنقطتين فقط على توتنهام هوتسبير، ثالث الترتيب.

وقال غوارديولا: “أسبوع آخر كبير والآن سنحصل على راحة ونستعد لإيفرتون”.