هاري كين نجم توتنهام يكشف سر تواجده في نهائي السوبر بول بأمريكا

قال هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إنه يخطط لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال زيارة علاجية إلى الولايات المتحدة، لكنه لن يتعجل العودة إلى الملاعب قبل الوقت المتوقع.

ومن المرجح أن يغيب مهاجم توتنهام هوتسبير حتى مارس آذار، بعدما تعرض لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد في 13 يناير كانون الثاني وسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للتعافي.

وقال كين، الذي ذهب إلى أتلانتا لمتابعة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، لشبكة “سكاي سبورتس”، أمس الأحد: “لقد سافرت وأستمتع بأجواء أكثر دفئا للمران.

“سنزيد من سرعة التعافي وسنرى كيف ستصبح الأمور الأسبوع المقبل.

