موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

قدم الإسباني رافائيل بينيتيز خدمة لفريقه السابق ليفربول حين قاد فريقه نيوكاسل لإسقاط مانشستر سيتي 2-1 في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم كون زملاء محمد صلاح لم يستفيدوا من الهدية بشكل كامل واكتفوا بالتعادل أمام ليستر سيتي ووسعوا الفارق في الصدارة من 4 إلى 5 نقاط.

ويستعد ليفربول لمواجهة فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الاثنين، بأمل الفوز واستعادة فارق الـ5 نقاط بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال 3-1، مساء السبت، وتقليص الفارق لنقطتين.

ودرب التشيلي مانويل بيليغريني مانشستر سيتي لمدة 3 مواسم ويعتبر من المدربين الذين تركوا أثرًا جيدًا لدى الجماهير التي تكن له دائمًا الحب، حيث فاز الفريق في عهده بلقب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس رابطة الأندية المحترفة وحقق معه أفضل إنجاز في دوري أبطال أوروبا بالوصول لنصف النهائي موسم 2015-2016.

ولم يحقق الإسباني بيب غوارديولا إنجازات المدرب التشيلي، حيث فاز بلقب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لكأس رابطة الأندية المحترفة وخرج مرتين من دور أبطال أوروبا من دوري الـ16 وربع النهائي.

وما زال أمام غوارديولا هذا الموسم لتجاوز ما حققه التشيلي في 3 مواسم ويحتاج لخدمة منه، حيث يدرب حاليا وست هام يونايتد وبإمكانه تقليد الإسباني رافائيل بينيتيز وإسعاد جماهير فريقه السابق عبر عرقلة ليفربول وتمكين فريقه من تقليص الفارق عن المتصدر وتقوية حظوظه في الحفاظ على اللقب.

ومثلما ظل الإسباني محبوبًا لدى جماهير ليفربول فالتشيلي مانويل بيليغريني بدوره ما زال محبوبًا لدى جماهير مانشستر سيتي.

وفاز ليفربول على وست هام في مرحلة الذهاب 4-0 وكانت في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكن وست هام ليس بالفريق السهل رغم احتلاله المركز الـ12 وبإمكانه عرقلة الفريق المتصدر.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة وست هام يونايتد مع ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.