ماذا قال بيب غوارديولا وأوناي إيمري بعد فوز مانشستر سيتي على آرسنال في الدوري الإنجليزي؟

أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بلاعبيه بعد الفوز 3/1 على آرسنال في قمة مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا عقب المباراة:”الشيء المهم هو أن نكون أنفسنا، وفي نيوكاسل لم نتعرف على فريقنا، واللاعبون عرفوا ذلك، أما اليوم لقد عُدنا بالفعل”.

وأضاف:”أُفضّل أن أكون في مركز ليفربول، والضغط عندما تكون متأخرًا وتفقد النقاط، يكون أصعب”.

وواصل مدرب مانشستر سيتي:”منذ البداية أنا سعيد جدًا بسيرجيو أغويرو، وفي بداية الموسم الناس قالوا إنني لا أحبه، لكني سعيد جدًا به، ولأكون أمينًا لقد استخدمت رحيم ستيرلنغ، وغابرييل جيسوس في مركز المهاجم الصريح، واليوم قاتل وفعل كل شيء من أجل الفريق”.

وأردف غوارديولا:”أنا أحكم على النية، ونية أغويرو دائمًا هي مساعدة الفريق، لأننا كنا معًا”.

وواصل المدرب الإسباني:”أتفهم الضغوط علينا من أجل الفوز، وبعد مباراة نيوكاسل كان ليفربول متقدمًا بـ 7 نقاط، والآن متقدم علينا بنقطتين، ويجب عليهم أن يلعبوا، لكن ويستهام فريق جيد، أما نحن علينا أن نفكر في إيفرتون ثم تشيلسي، وهو أسبوع صعب علينا”.

من جهته قال الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، إن مانشستر سيتي أظهر قوته أمام المدفعجية، وأوضح:”أظهروا قوتهم أمامنا، وعانينا مرتين خلال الشوط الأول، لكننا دافعنا بقوة من أجل إبقاء النتيجة كما هي ليكون أمامنا خيار للتعديل”.

وتابع:”التفاصيل الصغيرة وحاجتنا للعمل لم تكن متواجدة اليوم في الشوط الأول، ويمكن أن نكون أكثر تفاؤلًا بأننا سنكون مختلفين خلال الشوط الثاني، ولكن الأمر كان مختلفا، لقد فتحنا الملعب أكثر من الشوط الأول، وباستحواذهم على الكرة أجبروا دفاعنا على الدفاع في العمق أكثر”.

وأكمل مدرب إشبيلية، وباريس سان جيرمان سابقًا:”لدينا لاعبون صغار يمكنهم التطور، وسعيد بما قدمه جوندوزي، وتوريرا، لكنهما يحتاجان للوقت، ومع النتيجة لا يمكنني أن أقول ذلك، لكن هناك بعض الأمور الإيجابية التي حصلنا عليها اليوم”.

وواصل:”علينا أن نفكر بكل مباراة على حدة، وأن نكون ثابتين في 38 مباراة، واليوم خسرنا، لكن هذا طبيعي لأنهم أظهروا قوتهم أمامنا”.

وتراجع آرسنال إلى المركز السادس برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بنقطتين والذي سيلاقي ويستهام الإثنين.