هل يجتمع كريم بنزيما مع زيدان في مانشستر يونايتد؟ ‎

يعيش المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فترة مميزة برفقة ناديه ريال مدريد، ولكن تألقه لم يمنع الصحافة الإسبانية من الحديث عن إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وشارك بنزيما في 34 مباراة هذا الموسم برفقة الريال، أحرز خلالها 17 هدفًا، وصنع 6 آخرين.

وينتهي عقد بنزيما، البالغ من العمر 31 عامًا، مع ريال مدريد في منتصف عام 2021.

ورغم الدور الحاسم الذي يلعبه بنزيما برفقة ريال مدريد في المباريات الأخيرة، فإن بعض التقارير في الصحافة الإسبانية أشارت إلى أن المهاجم الفرنسي ربما يغادر سانتياغو برنابيو، حيث حدد مسؤولو الريال 75 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

ونقل موقع caughtoffside اليوم الأحد عن تقارير إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد أبدى رغبته في التعاقد مع بنزيما، وأن مسؤولي ريال مدريد لا يرفضون بيع اللاعب، ولكنهم يرغبون في بيعه بمقابل جيد، لا يقل عن 75 مليون يورو، خاصة أن عقد الفرنسي الدولي سينتهي بعد موسمين، ومن غير المتوقع أن يتم تجديد عقده برفقة الميرينغي.

وقال الموقع إن المستوى المتواضع الذي يقدمه البلجيكي روميليو لوكاكو في مانشستر يونايتد يدفع إدارة المانيو للتفكير الجدي في التعاقد مع بنزيما، خاصة في حالة نجاح المفاوضات مع مواطنه زين الدين زيدان لقيادة الفريق فنيًا بداية من الموسم المقبل.

ولا يزال موقف النرويجي أول غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، معلقًا في النادي الإنجليزي، حيث تعاقدت معه الإدارة بوصفه مدربًا مؤقتًا، انتظارًا للنتائج النهائية آخر الموسم.