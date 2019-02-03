ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثلاثية سيرجيو أغويرو في مباراة مانشستر سيتي وآرسنال (صورة)

افتتح النجم الأرجنتيني التسجيل مبكرًا لمانشستر سيتي في مباراته مع ضيفه آرسنال، في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب الاتحاد، تلقى أغويرو كرة عرضية من إيميريك لابورت، قذفها برأسه على المرمى ليعلن تقدم مانشستر سيتي 1/0 في الدقيقة الثانية.

وسجل أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 44، وواصل النجم الأرجنتيني تألقه بتسجيل الهدف الثالث (هاتريك)، في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ويحتل المركز الثالث على قائمة هدافي المسابقة، مع هاري كين نجم توتنهام.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، بينها 3 أهداف من ضربة جزاء، علمًا أن الريدز يلاقي ويستهام الإثنين.

في حين يأتي الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال في المركز الثاني ويملك 15 هدفًا، بينها هدفان من ركلتي جزاء.

ثم هاري كين لاعب توتنهام ويملك 14 هدفًا منه 3 من ركلات جزاء.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز مانشستر سيتي 4 مرات، بواقع 3/1، و3/0، و3/0، و2/0، في حين حقق آرسنال الفوز مرة وحيدة بنتيجة 2/1، وكانت في أبريل 2014، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفيما يلي أبرز هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1. محمد صلاح 16 هدفًا.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ 15 هدفًا.

3. هاري كين (توتنهام)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 14 هدفًا.

4. إدين هازارد 12 هدفًا.