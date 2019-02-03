كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وآرسنال‎

تتجه الأنظار مساء الأحد نحو ملعب “الاتحاد” لمتابعة الصدام الكروي المثير بين مانشستر سيتي وضيفه آرسنال في الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًّا بنكهة إسبانية بين المدرب بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي، الذي نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي، ويأمل الحفاظ عليه، والمدرب يوناي إيمري الباحث عن إعادة بريق آرسنال.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 19:30 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “الاتحاد”.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بقيادة مدربه غوارديولا، وخاض الفريق 24 مباراة فاز في 18 لقاءً وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم، وسجَّل السيتزينز 63 هدفًا وهم الهجوم الأقوى بالبرييميرليغ واستقبلوا 19 هدفًا ويعد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف الفريق برصيد 11 هدفًا.

ويحتل آرسنال المركز الخامس بقيادة مدربه إيمري من خلال 25 مباراة، فاز في 14 لقاءً وتعادل 5 مرات وخسر مثلها وسجل 50 هدفًا واستقبل 33 هدفًا ويعد الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ هداف الغانرز برصيد 15 هدفًا.

وفاز مانشستر سيتي في آخر لقاء ضد آرسنال بهدفين دون رد بالدوري في شهر أغسطس الماضي بالجولة الأولى، كما أن آخر 4 مباريات لم يعرف خلالها الجانرز طعم الفوز على السيتزينز بل إن آرسنال لم يسجل أيّ هدف في مرمى السيتي خلال آخر 3 مباريات.

غوارديولا ضد إيمري

لم يعرف بيب غوارديولا طعم الخسارة أمام يوناي إيمري على الإطلاق خلال 11 مباراة جمعتهما من قبل، فاز البيب في 7 لقاءات وتعادلا 4 مرات.

ولعب غوارديولا كمدرب ضد آرسنال 15 مباراة، فاز في 9 مناسبات وتعادل 3 مرات وخسر مثلها، كما أن إيمري كمدرب واجه السيتي 3 مرات انتهت كلها بالهزيمة.

مانشستر سيتي وسباق الصدارة

يسعى مانشستر سيتي لعبور هذا الاختبار المهم في سباق الصدارة، خاصة أن المنافسة اشتعلت مع ليفربول على قمة الترتيب وتبدو كتيبة جوارديولا مهددة بفقدان لقب البريمييرليج.

يعاني السيتي 3 غيابات مهمة بعد إصابة فينسنت كومباني بجانب الحارس كلاوديو برافو والمدافع إلياكيم مانغالا، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-1-4-1 بوجود الحارس إديرسون وأمامه الرباعي جون ستونز وإيمريك لابورت مع الظهيرين دانيلو وبنيامين ميندي ويقود خط الوسط فرناندينهو وأمامه الرباعي الموهوب كيفين دي بروين ودافيد سيلفا ورحيم سترلينج وليروي ساني أو رياض محرز.

ويعتمد غوارديولا على خبرة القناص سيرغيو أجويرو أو موهبة البرازيلي جابريل خيسوس في خط الهجوم لهز شباك الجانرز.

طموح آرسنال

يمتلك آرسنال طموحاً كبيراً نحو التقدم للتواجد في المربع الذهبي، رغم المنافسة الشرسة مع تشيلسي وتوتنهام تحديداً بجانب انتفاضة مانشستر يونايتد.

ويفتقد آرسنال خدمات عدة لاعبين على رأسهم جرانيت تشاكا وداني ويلبك وروب هولدينج وسوكراتيس باباستاثوبوليس بجانب الظهير هيكتور بيليرين الذي تعرَّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويعتمد إيمري على الحارس بيرنرد لينو وأمامه شكودران موستافي ولوران كوتشليني مع ستيفن ليشتستاينر وسياد كولاسيناك في خط الدفاع بينما يلعب الجانرز بالثنائي ماتيو جاندوزي ولوكاس توريرا في محور الارتكاز مع آرون رامسي.

ويراهن إيمري على ثلاثي الهجوم بيير إيمريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت وأليكس إيوبي في الخط الأمامي، للوصول إلى مرمى السيتيزنز.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ”إرم نيوز” إن معركة غوارديولا وإيمري التكتيكية تتمثل في وسط الملعب، موضحاً أن إيمري سيلعب بسلاح الضغط على الثنائي دي بروين ودافيد سيلفا تحديداً لمنع البناء السليم للهجمات، وإن كان هذا الأمر صعباً ولكن السرعات ستلعب دورها أيضاً مع وجود الثنائي أوباميانج ولاكازيت في خط الهجوم.

وأضاف: “مانشستر سيتي يحتاج -بكل تأكيد- لهدف مبكر يُحكم به السيطرة على المباراة، خاصة أن الفريق لديه دوافع قوية للمنافسة، وأيضاً آرسنال لديه دوافع كبيرة لتعويض إخفاقاته أمام السيتي”.