القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم مانشستر سيتي بنظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، بملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض مانشستر سيتي ثلاثة لقاءات من العيار الثقيل في غضون الأيام الثمانية المقبلة، حيث يبدأها بمواجهة آرسنال، قبل أن يحل ضيفًا على إيفرتون الذي يحتل المركز 8، ثم يواجه ضيفه تشيلسي.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء باحثًا عن تضميد جراحه بعدما خسر مباراته الأخيرة في البريميرليغ أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، كما يسعى إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر ليفربول إلى نقطتين، على أمل تعثر “الريدز” في مباراته أمام وست هام يونايتد المقرر لها، غدًا الاثنين، في ختام الجولة، ويحتل “السيتيزين”، حاليًا، المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل آرسنال اللقاء منتشيًا بفوزه في آخر جولتين وباحثًا عن تعزيز مركزه الرابع في البريميرليغ، حيث يمتلك في رصيده 47 نقطة، حاليًا، وسيغيب عن “الغانرز” فى اللقاء كل من: سوكراتيس باباستاثوبولوس، روب هولدينغ، داني ويلبك، هيكتور بييرين، هنريك مخيتاريان وأينسلي مايتلاند بسبب الإصابة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، بتعليق خالد الحدي.