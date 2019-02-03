موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، بملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة خلف ليفربول بفارق خمس نقاط، وتوتنهام صاحب المركز الثاني بعدما تغلب أمس على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف بفارق نقطة واحدة، بينما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة، وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 – 2، بينما تغلب آرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.

وتراجع سيتي للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، حيث ارتقى توتنهام للوصافة برصيد 57 نقطة بعد فوزه على نيوكاسل، ويتربع ليفربول على القمة برصيد 61 نقطة قبل مواجهة وست هام.

أما آرسنال فيسعى للثأر من مانشستر سيتي بعد الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل، بجانب حصد النقاط الثلاث للبقاء في صراع المنافسة على التأهل للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة 2 beIN SPORTS، بتعليق خالد الحدي.