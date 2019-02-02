ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات يوم السبت (صورة)

أحرز غونزالو هيغواين الوافد الجديد أول هدفين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما قاد تشيلسي لسحق هدرسفيلد تاون 5-صفر، في حين هز سون هيونج-مين الشباك قرب النهاية ليمنح توتنهام هوتسبير فوزًا صعبًا 1-صفر على نيوكاسل يونايتد، والتقدم إلى المركز الثاني يوم السبت.

وفي كارديف قام الفريق بتكريم المهاجم إيميليانو سالا، الذي اختفت طائرته وهو في طريقه للانضمام للفريق قبل أسبوعين، ثم انتصر 2-صفر على بورنموث.

وتغلب ولفرهامبتون واندرارز 3-1 على مستضيفه إيفرتون، بينما خسر فولهام المتعثر 2-صفر أمام كريستال بالاس وتعادل بيرنلي 1-1 مع ساوثامبتون وبرايتون اند هوف ألبيون دون أهداف مع واتفورد.

وعاد تشيلسي إلى المركز الرابع فوق لآرسنال الذي يحل ضيفًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، غدًا الأحد، في حين مازال هدرسفيلد في المركز الأخير، متأخرًا بست نقاط عن فولهام الذي يأتي فوقه في الترتيب، ويحل ليفربول متصدر الترتيب ضيفًا على وست هام يونايتد، يوم الإثنين.

وأصبحت أهداف الفوز المتأخرة معتادة لتوتنهام إذ هز سون، الذي أدرك التعادل قبل النهاية أمام واتفورد الأسبوع الماضي، الشباك ليمنحه الفوز الثالث على التوالي والتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فوق مانشستر سيتي، بينما يبتعد بأربع نقاط عن ليفربول.

وبعد إهدار العديد من الفرص هز توتنهام الشباك أخيرًا في الدقيقة 81، لكن هدف سون يعود الفضل فيه إلى الحارس مارتن دوبرافكا، الذي ترك الكرة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر أسفل منه بشكل غريب.

وشهد إستاد كارديف سيتي تكريم النادي والجماهير لسالا، وكشف لاعبو الفريق عن قمصان تحمل صورة اللاعب الأرجنتيني عند الاحتفال بهدف بوبي ريد الأول.

وأضاف ريد الهدف الثاني بعد الاستراحة ليصبح كارديف على بعد نقطتين من منطقة الأمان.

وعادل ولفرهامبتون رقمه القياسي بالانتصار في 11 مباراة في الدوري في موسم 2010-2011، عندما تغلب على إيفرتون في إستاد جوديسون بارك.

وترك المهاجم ميشي باتشواي المنضم حديثًا إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة بصمته، عندما اشترك قبل النهاية ليصنع الهدف الثاني لجيفري شلوب، ليسقط فولهام وهو الفريق الوحيد الذي لم ينتصر خارج أرضه هذا الموسم.

وافتتح لوكا ميليفويفيتش التسجيل لبالاس من ركلة جزاء.

وفي إستاد ترف مور استغل أشلي بارنز أول ركلة جزاء لبيرنلي في 68 مباراة، ليدرك التعادل بعدما منح ناثان ريدموند التقدم لساوثامبتون.

وفي ختام مباريات اليوم فاز كارديف سيتي على بورنموث بهدفين دون رد.