يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول لا يعرف موعد عودة مدافعه المصاب

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، إن المدافع جو غوميز قد يحتاج للخضوع لجراحة في ساقه المكسورة، ولا يدري النادي متى سيعود للملاعب.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي بدأ الموسم كخيار أول لكلوب في مركز قبل الدفاع، إلى جوار فيرجيل فان ديك، لكسر في ساقه اليسرى، خلال مواجهة بيرنلي في الخامس من ديسمبر الماضي، وكان من المتوقع في البداية غيابه لمدة 6 أسابيع.

وسيواجه ليفربول فريق ويستهام يونايتد في الدوري، بعد غد الإثنين، بدون المدافع ديان لوفرين، الذي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن حاجة غوميز للخضوع لجراحة، قال المدرب الألماني: “من الممكن. لا تسير الأمور كما نريدها تمامًا. إنه بحاجة للمزيد من الوقت، ولا يمكننا قول أكثر من ذلك”.

وفي غياب غوميز ولوفرين، سيدفع كلوب بالمدافع جويل ماتيب إلى جوار فان ديك أمام ويستهام، مع توقعات بالدفع بلاعب الوسط جيمس ميلنر في مركز الظهير الأيمن.

وغاب ميلنر عن مباراة ليستر سيتي الأخيرة؛ لإيقافه مباراة واحدة، حيث لعب القائد جوردان هندرسون في مركز الظهير الأيمن خلال التعادل 1/1 في أنفيلد، يوم الأربعاء الماضي.

ومع غياب الظهير الأيمن الأساسي ترينت ألكسندر-أرنولد للإصابة، تعرض كلوب لسؤال خلال المؤتمر ذاته، عن قراره بشأن رحيل ناثانيال كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة في بداية فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، لكن المدرب الألماني نفى ندمه على هذا القرار.

وأضاف: “تتخذ القرار في الظروف التي أمامك ثم يقيمه الناس لاحقًا. هندرسون يؤدي بشكل جيد أيضًا. ندرك جميعًا كفاءة كلاين، لكن هل كان له تأثير في هجوم الفريق؟. دفاعيًا لم أشاهد أي خطأ من هندرسون”.

ويتصدر ليفربول المسابقة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، قبل رحلته لمواجهة ويستهام يونايتد صاحب المركز الثاني عشر.