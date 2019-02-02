واقعة عنصرية جديدة تضرب الدوري الإنجليزي

ذكرت صحيفة “دايلي ميل” أن إدارة نادي نيوكاسل تستعد لإبعاد بيتر بيردسلي مدرب فريق تحت 23 عامًا، بعد نهاية تحقيق اتهمه فيه عدة لاعبين المدربَ بالعنصرية والتسلط.

ويعد بيردسلي، البالغ من العمر 58 عامًا، أحد لاعبي نيوكاسل سابقًا، إذ لعب في صفوفه 8 مواسم على فترتين، لكنه أحرز الألقاب خلال فترة لعبه لليفربول ما بين 1987 و1991، وكان من الجيل الذي تُوِّج بآخر ألقاب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 1989/1990.

واضطر نيوكاسل لفتح تحقيق ضد بيتر بيردسلي بعد شكاوى من لاعبين من أكاديمية الفريق تتهمه بالعنصرية والتسلط، وأُبعد من مهامه منذ 13 شهرًا.

وانتهى التحقيق بإدانة المدرب المساعد السابق لمدربي الفريق الأول، ومدرب الفئات الصغرى، ويناقش الفريق برفقة محاميه طريقة لخروجه من الفريق.

وعمل بيتر بيردسلي كمدرب في نيوكاسل منذ 2001 إلى 2015، وكان قد عمل كمدرب مساعد في منتخب إنجلترا ما بين 1990 و2000.

ولعب بيتر بيردلسكي 59 مباراة مع منتخب إنجلترا ما بين 1986 و1996، وسجل 9 أهداف، وبدأ مشواره كلاعب دولي أمام المنتخب المصري (4/0) العام 1986، وشارك في نهائيات كأس العالم 1986 و1990، حيث احتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع العام 1990.